Rientro dalle vacanze: ecco gli eventi a Poggiomarino

L’amministrazione Falanga ha pensato di addolcire il rientro dei poggiomarinesi vacanzieri e di allietare gli ultimi fine-settimana estivi per chi è stato in paese e non ha potuto godere del meritato riposo agostano. Riproposta la notte delle Lanterne, rimandata a causa del maltempo, per l’ultimo sabato di Agosto i desideri sono pronti a brillare durante la notte stellata a Longola. Domenica 4 Settembre, quando tutti saranno rientrati, prevista nella piazza principale del paese, la proiezione all’aperto di un film scelto dall’assessorato agli Eventi.

Dopo la due giorni di eventi benefici organizzati dalla Misericordia nell’ambito della Kermesse “Dona un sorriso”, arriveranno domenica 11 Settembre le sorelle cantanti Ebbanesis in piazza De Marinis. Gran finale di stagione il 17 settembre con il big Gustavo Oliveira, danzatore e coreografo internazionale sulle cui scenografie danzerà la CPRB Company conosciuta in tutta Europa.

“Abbiamo lavorato per offrire eventi al rientro delle vacanze, con la speranza di viverli con temperature più fresche e soprattutto tutti insieme, quando il paese tornerà a popolarsi. Ringrazio personalmente la Misericordia per aver riproposto il progetto “Dona un sorriso “ e la Città Metropolitana per il supporto agli Eventi che fanno capo al progetto ” I Colori dell’Arcobaleno”, ad ospitare gli eventi non solo Longola ma anche la Piazza principale per accontentare tutti i nostri cittadini” spiega il primo cittadino Maurizio Falanga.

“Il calendario eventi sarà una motivazione per rientrare con cuore gioioso, per rendere più dolce la saudade che ci prende l’ultimo giorno di vacanza” dichiara l’assessora agli Eventi Rachele Sorrentino.