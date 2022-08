Riecco il Bonus Affitto: la domanda per ottenere i fondi

Ammontano a 330 milioni di euro le risorse complessivamente autorizzate per l’anno in corso, e con il decreto del 13 luglio pubblicato in Gazzetta Ufficiale dell’11 agosto il Ministero delle Infrastrutture stabilisce il riparto dei fondi e i requisiti d’accesso.

Fermo restando gli ulteriori criteri che saranno fissati dai bandi comunali, anche per il bonus affitto 2022 viene confermato il limite ISEE di 35.000 euro per i nuclei in difficoltà.

Per i nuovi beneficiari sarà tuttavia necessario provare di aver perso una quota di reddito superiore al 25 per cento, anche a causa dell’emergenza Covid.

Resta il divieto di cumulare bonus affitto dei comuni con la quota destinata alla copertura dei canoni mensili prevista per i beneficiari del reddito di cittadinanza.

Bonus affitto 2022 con ISEE fino a 35.000 euro: nuove agevolazioni dai comuni

La pubblicazione del decreto MIMS contenete il riparto delle risorse destinate al Fondo nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione è uno dei passi necessari per l’avvio del bonus affitto dei comuni.

Il decreto datato 13 luglio e pubblicato in Gazzetta Ufficiale dell’11 agosto destina un totale di 330 milioni di euro alle regioni, le quali avranno il compito di suddividerle tra i comuni.

Questi predisporranno i bandi per l’accesso al bonus affitto da parte dei propri residenti, partendo dai requisiti generali fissati dal decreto.

Tra questi vi è quello relativo alla condizione economica del nucleo familiare e, così come previsto lo scorso anno, viene confermato che l’accesso al Fondo sarà riconosciuto anche ai soggetti in possesso di ISEE fino a 35.000 euro.

Un’estensione della platea dei beneficiari che tuttavia riguarderà i nuclei che dichiarino di aver subito, anche a causa dell’emergenza Covid-19, una perdita del reddito IRPEF superiore al 25 per cento.

La riduzione del reddito potrà essere certificata alternativamente in due modalità:

mediante il modello ISEE corrente;

mediante il confronto con le dichiarazioni fiscali 2022/2021.

Limite ISEE e requisito reddituale si affiancano, quindi, al fine di tutelare i nuclei più danneggiati dal periodo di emergenza causato dalla pandemia.

Bonus affitto 2022, esclusi i beneficiari del reddito di cittadinanza

Restano esclusi dalla possibilità di beneficiare del bonus affitto comunale i beneficiari del reddito di cittadinanza.

Il decreto MIMS specifica infatti che i contributi erogati mediante utilizzo dei 330 milioni di euro stanziati per il 2022 non sono cumulabili con la quota destinata all’affitto del reddito di cittadinanza.

I comuni, dopo l’erogazione dei contributi ai beneficiari, dovranno quindi comunicare all’INPS la lista dei beneficiari. L’importo eventualmente concesso sarà oggetto di compensazione.

Fondo affitti anche per i morosi incolpevoli

In chiusura, il decreto specifica che le nuove risorse stanziate potranno essere utilizzate anche in forma coordinata con il Fondo inquilini morosi incolpevoli, che prevede per l’appunto un contributo in favore di chi, per ragioni economiche, non è riuscito a pagare i canoni d’affitto.

Un’integrazione volta a rendere aderente alle singole realtà locali l’utilizzo delle risorse.

I fondi a disposizione delle regioni potranno altresì essere utilizzate anche per sostenere iniziative intraprese al fine di costituire agenzie, istituti per la locazione o fondi di garanzia volte a favorire la mobilità nel settore degli affitti, anche per i soggetti non in possesso dei requisiti per l’accesso all’edilizia residenziale pubblica, per di reperire alloggi da destinare in locazione a canone concordato.

fonte informazione.it