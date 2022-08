Retata nel Nolano, tre persone arrestate per spaccio

Sono tre le persone arrestate per spaccio di droga a Brusciano (Napoli) dai carabinieri della sezione operativa di Castello di Cisterna. Tutti, già noti alle forze dell’ordine, erano in via Borsellino, all’interno del rione ex lege 219. Uno di loro cedeva alcune dosi ai clienti in fila, gli altri due monitoravano la zona. Nell’ambito dei controlli, i militari hanno bloccato i tre e recuperato 314 dosi di crack, 69 di cocaina e 1595 euro in contante ritenuto provento illecito. Il pusher è finito in carcere, i complici ai domiciliari. Sono in attesa di giudizio. Si tratta di R. M., P. T. e la donna E.D.C.

Appena poche ore prima, gli stessi militari hanno arrestato R.V. e P.B. Dovranno rispondere di detenzione di droga a fini di spaccio perché trovati in possesso di 56 dosi di crack e 7 di cocaina, oltre a circa 30 euro in contante. Erano in Via Leopardi, nel comune di Castello di Cisterna. Entrambi attendono giudizio.