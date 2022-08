Un pestaggio brutale, consumato lo scorso weekend in piena notte sotto l’occhio attento di uno smartphone che ha ripreso ogni istante della breve e violentissima aggressione. Il video, postato sui social, è diventato subito virale. Siamo sul lungomare di Fondi, in provincia di Latina, località Capratica, nei pressi di una nota discoteca. Un gruppo di ragazzi, probabilmente turisti, si avventano contro un ragazzo e lo riempiono di cazzotti. Tanti contro uno. Nessuno sembra intervenire in suo soccorso. I gestori del locale notano la zuffa e chiamano la Polizia, ma all’arrivo degli agenti sono tutti fuggiti.

Il video

La vittima dell’aggressione fortunatamente non ha riportato ferite serie. I poliziotti del locale commissariato hanno acquisito il video nel tentativo di identificare i violenti. Secondo una prima ricostruzione, sembrerebbe che il pestaggio sia partito da una discussione verbale legata a questioni sentimentali, una donna “contesa”, ma dalle parole si è passati subito alle mani. Le indagini sono in corso.