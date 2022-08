Tragedia nel giorno di Ferragosto. Una giovane di 20 anni è stata travolta ed uccisa sul colpo da un pirata della strada intorno alle 5 sulla SS Domiziana, a Castel Volturno, all’altezza del Km 34. La ragazza si trovava in compagnia di due ragazzi ed è stata travolta da una Nissan Micra lasciata in strada dopo l’impatto. Inutili i soccorsi. Sul posto gli agenti del commissariato di Castel Volturno e gli agenti della polizia stradale Sottosezione di Cellole. La Nissan Micra è stata posta sotto sequestro.

Altro incidente in Cilento

Giovane infermiera in servizio al Reparto di Medicina d’Urgenza dell’Azienda Ospedaliera Universitaria San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona di Salerno in vacanza nel Cilento presta soccorso a due giovani coinvolti in un incidente. I fatti sono accaduti ieri tra Ceraso e Vallo Scalo in Cilento.