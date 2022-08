Quasi 1500 posti di lavoro al Comune di Napoli e alla Provincia – SCARICA I BANDI

Pubblicato oggi martedì 9 agosto l’attesissimo bando per il maxi concorso pubblico al Comune di Napoli e alla Città Metropolitana di Napoli. Il concorso pubblico per esami dovrà reclutare 719 unità di personale di categoria C – diversi profili professionali – a tempo pieno e indeterminato e 43 unità di personale a tempo pieno e determinato di categoria C per il Comune di Napoli e la Città Metropolitana di Napoli; 378 unità di personale di categoria D – diversi profili professionali – a tempo pieno e indeterminato e 199 unità di personale a tempo pieno e determinato di categoria D per il Comune di Napoli e la Città Metropolitana di Napoli e 55 unità di personale dirigenziale a tempo pieno e indeterminato per il Comune di Napoli.

Sarà possibile presentare le domande on line a partire da mercoledì 10 agosto 2022. La registrazione, la compilazione, il pagamento della tassa di concorso e l’invio online della domanda dovranno essere completati entro l’8 settembre 2022.

BANDO CATEGORIA C

BANDO CATEGORIA D

BANDO DIRIGENTI

Per tutte le altre informazioni consultare il sito ufficiale del Comune di Napoli all’indirizzo: https://www.comune.napoli.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/45639.