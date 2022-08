Prodotti ittici, pesce e uova venduti nei lidi e nei ristoranti: ma erano a rischio

Uova non certificate, pesce e salumi mal conservati o senza indicazioni. Al punto da poter essere pericolosi per la salute, in particolare per turisti e vacanzieri che affollano la costa jonica e tirrenica. Ma Reggio Calabria e dintorni sono al centro dei controlli del Nas, che hanno sequestrato oltre 400 chili di prodotti alimentari privi di tracciabilità e riscontrato in numerose attività gravi carenze igienico-sanitarie. I militari in un lido balneare sul lungomare in località Pellaro di Reggio Calabria, durante l’ispezione delle cucine, hanno sequestrato 50 chili di prodotti ittici e uova privi di qualsiasi certificazione sull’origine. E, nella stessa località, in una gelateria, altri 50 chili di prodotti alimentari il cui titolare non sapeva giustificarne la provenienza.

Ancora: a Reggio Calabria, in altro stabilimento balneare, i carabinieri hanno sequestrato 15 chilli di formaggi e salumi di cui si sconosceva l’origine. Presso ristoranti, esercizi commerciali e lidi balneari di Ardore, Siderno, Bagnara Calabra, Villa San Giovanni e Locri ispezioni e sequestri di circa 350 chili di pesce, carne, salumi e preparati vari, privi di indicazioni su origine ed ingredienti, nonché conservati in locali con carenze igienico strutturali, o perché privi completamente di tracciabilità o etichettatura.