Aveva parcheggiato l’auto in curva, ostruendo la circolazione stradale: la macchina l’hanno portata via dalla Polizia municipale, ma quando il proprietario e’ andato a reclamarla, nel comando dei vigili urbani di Castellammare di Stabia, ha dato in escandescenze aggredendo il personale. Per lui e’ scattato l’arresto per violenza, minacce, oltraggio e resistenza a Pubblico Ufficiale. Sempre a Castellammare, gli agenti del Commissariato e quelli della Polizia Municipale hanno svolto un servizio straordinario di controllo del territorio, in particolare lungo la SS 145 in localita’ “Pozzano”.

Identificate 91 persone, di cui 11 con precedenti di polizia, controllati 53 veicoli, di cui uno sottoposto a sequestro amministrativo, e contestate 108 violazioni del Codice della Strada per mancanza di assicurazione e altre violazioni. Un uomo è denunciato per guida senza patente.