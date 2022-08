Precipitano con lo scooter in un burrone a Maiori, due turiste trasportate in elisoccorso

Tragedia sfiorata, verso le 14:30, lungo la Strada Statale 163 “Amalfitana”, nel territorio comunale di Maiori, dove uno scooter, con a bordo due donne russe, si è schiantato contro il muretto che costeggia la carreggiata precipitando nel burrone sottostante. A dare l’allarme sono stati gli altri automobilisti di passaggio ed anche la figlia ed in marito di una delle donne, che erano su un’altra moto. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco che, dopo essersi calati nella vegetazione, sono riusciti a recuperarle grazie anche al loro elicottero.

Entrambe hanno fatto un volo di almeno 30 metri e sono trasportate d’urgenza in eliambulanza all’ospedale “Ruggi d’Aragona” di Salerno. Inevitabili disagi alla viabilità. Secondo quanto si apprende le donne sarebbero gravi ma non in imminente pericolo di vita.