Pitbull azzanna bimba al volto nel camping, terrore tra i turisti

Attimi di paura ad Anzio dove una bambina è finita azzannata da un pitbull nella zona Lido dei Pini. Doveva essere un pomeriggio da trascorrere insieme ai genitori, ma per poco non si trasformava in tragedia per una bambina romana di 10 anni. Come riferito da Il Messaggero, la piccola si trovava ad Anzio insieme ai suoi genitori quando si è avvicinata ad un pitbull per dargli una patatina. Il cane, però, ha reagito in modo violento e si è scagliato contro la piccola azzannandola al volto, al collo e alla testa. Fortunatamente il proprietario dopo alcuni minuti è riuscito ad allontanare il pitbull e liberare la bambina dalla morsa. Immediati i soccorsi per la piccola, che ha riportato solamente delle ferite lievi.

Tanta paura per lei e per i presenti, ma fortunatamente tutto si è concluso con un sospiro di sollievo. Sono in corso le indagini per cercare di capire meglio quanto successo. Diversi minuti di paura visto che l’animale non lasciava assolutamente la presa e c’è voluto un po’ di tempo per consentire alla bambina di liberarsi e farsi medicare dai sanitari, arrivati sul posto poco dopo. Fortunatamente tutto si è concluso con un sospiro di sollievo visto che la piccola ha riportato solamente ferite lievi ed è stata tenuta una notte in osservazione. Sicuramente per lei non sarà semplice dimenticare quanto successo.