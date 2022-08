Pensioni, Reddito, Naspi, Assegno Unico, Carta Acquisti: il calendario di settembre dei pagamenti

Quando arrivano, nel mese di Settembre 2022, gli accrediti per la pensione, la disoccupazione Naspi, il Trattamento integrativo, l’Assegno Unico, il Reddito di cittadinanza, la Carta Acquisti e tanto altro ancora?

Le date dei pagamenti dei bonus Inps sono pubblicate mensilmente, dall’Istituto Previdenziale Inps, sul fascicolo previdenziale del cittadino.

Per verificare le date precise di accredito, è necessario che ogni cittadino acceda con lo Spid, con la carta di identità elettronica o la carta nazionale dei servizi, in quanto i giorni di pagamento possono variare da persona a persona.

E’ bene ricordare che, dal primo Ottobre 2021, il Pin Inps non può essere più utilizzato, in quanto si punta tutto sugli accessi tramite SPID. Da alcuni mesi si può richiedere anche un codice temporaneo, per accedere ai servizi online Inps, direttamente al contact center dell’Istituto.

Calendario pagamenti pensione Inps ex Inpdap Settembre 2022

Dopo ben due anni, si è interrotto l’anticipo di Accredito delle pensioni presso Poste Italiane.

I titolari di un Libretto di Risparmio, di un Conto BancoPosta o di una Postepay Evolution ed i titolari di carta Postamat, Carta Libretto o di Postepay Evolution potranno prelevare l’importo dagli oltre 7.000 ATM Postamat a partire dalla mattina del 1° Settembre 2022.

Presso gli Istituti di Credito invece, la Pensione Inps potrà essere prelevata allo sportello sempre a partire da Giovedì 1° Settembre 2022.

Con questa rata potrà anche essere accreditato il tanto atteso Rimborso Fiscale sulla Dichiarazione dei Redditi.

Poste Italiane ricorda anche, che i cittadini con età pari o superiore a 75 anni, possono richiedere di ricevere gratuitamente le somme in denaro presso il loro domicilio, delegando al ritiro all’arma dei Carabinieri.

A partire dal mese di Ottobre invece, le Pensioni saranno aumentate per effetto di uno degli Ultimi decreti del Governo Draghi.

Data Pagamenti Naspi Settembre 2022

La disoccupazione Naspi è una prestazione a sostegno del reddito, che si ottiene quando:

si perde involontariamente il lavoro, (licenziamento per giustificato motivo oggettivo e soggettivo, licenziamento per giusta causa) a seguito di dimissioni per giusta causa, (mancato pagamento delle ultime retribuzioni) durante il periodo di maternità, in caso di risoluzione consensuale proposta dal datore di lavoro.

I pagamenti della Naspi, avvengono mensilmente, entro il 15 del mese successivo. Ad esempio nella disoccupazione di Settembre 2022, verranno pagati i 30 giorni di Agosto 2022. Per ricevere correttamente la Naspi:

bisogna recarsi al centro per l’impiego, entro 15 giorni dall’invio della domanda e presentarsi alle convocazioni del Centro per l’impiego,

comunicare il modello Naspi com lavoro autonomo (anche a zero), nel caso di prestazione di un’attività di lavoro autonomo occasionale o di importo inferiore a 4800 euro, oppure per iscritti alla gestione separata Inps, entro il 31 Gennaio 2022,

comunicare, di essere ancora disoccupato, con il modello Naspi com, per ricevere gli ultimi 30 giorni di pagamento della disoccupazione Naspi.

La disoccupazione Naspi dovrebbe essere pagata entro il 2/12 Settembre 2022.

Lo scorso anno i pagamenti partirono dal giorno 8 Settembre 2021.

Carta acquisti Settembre 2022 – Social Card

Nel mese di Settembre 2022 torna anche la ricarica bimestrale della Carta Acquisti Inps. Dopo il ritardo avvenuto con i primi pagamenti dell’anno, tutti i beneficiari della social card, sono invitati a controllare la data dell’accredito della carta, nei primi 15 giorni del mese di Settembre 2022.

Assegno Unico, pagamenti a Settembre 2022

Per ottenere l’assegno unico tutti i beneficiari del nuovo sussidio Inps, dovranno presentare al più presto il modello Isee 2022 (se ancora non in possesso).

Per i mesi di Gennaio e Febbraio 2022, è stato erogato l’assegno temporaneo per i figli sulla busta paga, sul reddito di cittadinanza e sul conto corrente dei lavoratori autonomi e disoccupati, previsto da Settembre 2021 e le detrazioni fiscali per i figli a carico, sino a 21 anni di età.