Nel mese di settembre le pensioni saranno pagate regolarmente. Questo vuol dire che dal primo giorno utile, giovedì 1° settembre 2022, ovvero il primo giorno bancabile del mese, saranno disposti i pagamenti dei trattamenti pensionistici, degli assegni, delle pensioni e delle indennità di accompagnamento. Verranno accreditate le pensioni e tutti i trattamenti pensionistici e di indennità sia presso le Poste Italiane, che presso banche e istituti di credito.

Le pensioni saranno disponibili in ordine alfabetico, a partire dei cognomi che iniziano con la “A”. La divisione dei pagamenti permetterà a tutti i pensionati di ricevere la pensione e i trattamenti di indennità a partire dal 1° settembre fino al giorno 7 settembre. Di seguito sarà disponibile la calendarizzazione, in ordine alfabetico, del pagamento delle pensioni e la modalità di ritiro. Ecco quando viene pagata la pensione di settembre.

Pensioni: il calendario dei pagamenti di settembre (Poste italiane)

Come ogni mese i cittadini che ricevono trattamenti pensionistici e assegni di indennità e invalidità attendono il pagamento. Nel mese di settembre il pagamento avverrà a partire dal primo giorno bancabile, ovvero giovedì 1° settembre 2022. A partire dal 1° settembre sarà quindi disponibile su tutto il territorio nazionale, in oltre 12.800 uffici postali di tutto il territorio, la pensione e il ritiro della pensione (se fisicamente). Anche i pagamenti bancari e di altri istituti di credito sono disponibili a partire da giovedì 1° settembre.

I pagamenti saranno distribuiti dal 1° settembre al 7 settembre in ordine alfabetico su tutto il territorio nazione, a partire dai cognomi che iniziano con le lettere “A” e “B”. Ecco la calendarizzazione:

giovedì 1° settembre per i cognomi dalla A alla B;

venerdì 2 settembre per i cognomi dalla C alla D;

sabato 3 settembre (solo la mattina) per i cognomi dalla E alla K;

lunedì 5 settembre per i cognomi dalla L alla O;

martedì 6 settembre per i cognomi dalla P alla R;

mercoledì 7 settembre per i cognomi dalla S alla Z.

Pensioni: il calendario dei pagamenti di settembre (Banca e Istituti di Credito)

Anche i pagamenti bancari e di altri istituti di credito sono disponibili a partire da giovedì 1° settembre. Discorso identico per chi vede riceve ogni mese la pensione attraverso istituti di credito, in banca o sui libretti di risparmio. Dal 1° settembre potranno ricevere trattamenti pensionistici i cittadini titolari di libretto di risparmio, di un conto bancoposta o i possessori di postepay evolution. Sarà quindi possibile ritirare attraverso uno dei migliaia di bancomat in tutta la penisola e attraverso gli Atm.

Pensioni: pagamenti disponibili online

Per non dover aspettare la conferma attraverso la visione in uno sportello postale o bancario, si può accedere all’anteprima del pagamento del cedolino della pensione di settembre attraverso il sito dell’Inps. Accedere al servizio è piuttosto semplice, ma richiede le credenziali Spid, la carta d’identità elettronica o la arta nazionale dei servizi.

Effettuato l’accesso basterà cliccare su “My Inps” e proseguire verso la sezione delle prestazioni e dei servizi, quindi aprire il “cedolino pensione e servizi collegati”.

fonte money.it