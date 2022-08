La seguiva e la minacciava da circa tre mesi perché non accettava la fine della loro relazione. Una donna di 35 anni ha denunciato per stalking il marito 36enne, già noto alle forze dell’ordine, dal quale si sta separando. Ieri notte intorno alle 22 a Sant’Antimo (Napoli) la 35enne era in auto quando ha visto avvicinarsi la macchina dell’ex marito. L’uomo la stava pedinando, sperando di non farsi scoprire. Fortunatamente la vittima lo ha visto e ha chiamato immediatamente il numero di emergenza 112.

La gazzella della locale tenenza ha raggiunto la donna e sbarrato la strada all’auto sulla quale viaggia il 36enne. L’uomo è stato arrestato ed è ora in attesa di giudizio. Dovrà rispondere all’autorità giudiziaria del reato di atti persecutori.