Terrore sull’autostrada A2 per un incidente avvenuto all’altezza di Salerno dove un camion si è ribaltato. Traffico temporaneamente bloccato, lungo la A2 “Autostrada del Mediterraneo”, in direzione Villa San Giovanni, a causa di un autocarro ribaltato al chilometro 8,500, in corrispondenza di Salerno. Uscita obbligatoria allo Svincolo di Salerno /Fratte con rientro al medesimo svincolo in direzione sud. Sul posto sono presenti le squadre Anas e le Forze dell’Ordine per la gestione dell’evento e per consentire il ripristino della viabilità nel più breve tempo possibile.

Incidente a Bari

È invece di un morto e cinque feriti il bilancio di un incidente stradale avvenuto la scorsa notte sulla provinciale 106, vicino Gioia del Colle, nel Barese. La vittima è una donna di 73 anni che assieme ad altre due persone (la conducente del mezzo che è ricoverata in prognosi riservata al Policlinico di Bari e l’altra che è rimasta lievemente ferita) viaggiava su un’auto che, per cause da accertare, si è scontrata con un’altra vettura a bordo della quale c’erano tre persone. Si tratta di un uomo e due donne: tutti hanno riportato ferite lievi.