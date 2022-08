Parcheggia in doppia fila nei Paesi Vesuviani, poi aggredisce le due vigilesse che lo multano

Un 60enne denunciato per oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale per avere aggredito verbalmente due vigilesse che gli stavano facendo una multa. È un increscioso episodio verificatosi a Ercolano alla vigilia di Ferragosto, all’alba e in occasione della processione dei fedeli in onore della Madonna Assunta, patrona della città. Il corteo religioso era appena terminato nella Basilica di Santa Maria a Pugliano. Due vigilesse in servizio, notata un’auto parcheggiata in doppia fila in via Pugliano, erano intente a scrivere il verbale quando sono finite aggredite con insulti da un 60enne del posto. Dopo le intemperanze verbali, avendo intuito che avrebbe potuto passare dei guai, il soggetto si è subito dato alla fuga, convinto di poterla fare franca.

La Polizia Municipale, agli ordini del comandante Nicola Vanacore, è riuscita a risalire al responsabile dell’aggressione. E, successivamente è finito riconosciuto dalle due vigilesse. L’automobile sanzionata per divieto di sosta è risultata intestata a un uomo di Reggio Emilia.