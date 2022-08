Palma Campania, Ferragosto alle Stanze Degli Angeli 

Ci sono tradizioni e tradizioni, una delle quali si ripete ogni anno ad agosto, quando ci si ritrova puntualmente a sciogliere l’ eterno dilemma : a ferragosto che si fa:Mare? Montagna? Agriturismo, città d’arte?… E se scegliessimo di andare al bosco nel cuore della nostra citta’ , immersi tra panorama, musica, divertimento, bellezza e qualcosa di fresco!?

A Palma Campania quest’ anno si può . Lunedì 15 agosto 2022 dalle ore 19:00 le Stanze Degli Angeli all’ interno del Bosco Crocelle si illumineranno a festa per accogliere i cittadini e trascorrere insieme una serata a tutto relax, tra frutta fresca, bevande, sottofondo di chitarra e mandolino e l’immancabile musica popolare.

L’idea

L’idea, nata da un gruppo di cittadini volontari che hanno adottato un pezzettino del Bosco Crocelle, riqualificandolo e rendendolo in pochi mesi un vero è proprio luogo incantevole, quasi impensabile,è dedicata a tutti ma con una particolare attenzione agli anziani : oltre ad invitare i cittadini a raggiungere le stanze accompagnati, se si vuole, dai nonni, zii, genitori anziani, amici della terza ata’, sarà messa a disposizione una navetta che agevolera’ questi ultimi nel raggiungere le stanze senza doversi preoccupare delle difficoltà di deambulazione.

Ne abbiamo parlato con la Signora Maria Ammaturo, colei che per prima si è rimboccata le maniche e con una grandissima dose di inventiva, mani sporche di terra e attrezzi da lavoro ha iniziato a dare forma e sostanza alle stanze: un entusiasmo che si è rivelato altamente contagioso,lo conferma il fatto che ogni giorno sempre più volontari propongono idee e rendono ancor più suggestivi gli spazi, recuperano materiale da poter riutilizzare, curano le iniziative e donano ciò che serve.

Cosa si farà

L’idea di utilizzare le Stanze Degli Angeli per riunirsi immersi nella natura non parte da ora, già qualche settimana fa alle 7 del mattino le stanze sono diventate punto d’ incontro per una colazione diversa dal solito: non capita sicuramente tutti i giorni fare colazione con cornetto,caffè e cappuccino mentre si passeggia nel bosco. Lunedì prossimo, sarà la volta di un ferragosto diverso, diverso soprattutto per gli anziani che molto spesso proprio in giornate come questa restano sole: un modo per trascorrere ore piacevoli che molto probabilmente si sarebbero trascorse in casa in compagnia di qualche programma in TV.

L’ evento è totalmente gratuito, grazie all’impegno dei cittadini volontari, di chi ha donato il necessario e con il Patrocinio Morale del Comune di Palma Campania.

Dunque quest’ anno all’ enigma abbiamo una risposta in più :

Allora che si fa a ferragosto?

Si va alle stanze degli angeli ..si va tutti insieme .