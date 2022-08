Palma Campania: al via le domande per le “Cure Termali 2022” dedicate agli over 65

Anche quest’anno, il Comune di Palma Campania, organizza le cure termali per gli anziani del territorio: 12 giorni tra relax e benefici per mente e corpo , nella splendida cornice delle” Terme Rosa Pepe”in quel di Contursi Terme a ridosso della Piana del Sele.

Un’ iniziativa che riscuote ogni anno una notevole adesione da parte dei cittadini e che quest’ anno ha visto una sinergia nell’ organizzazione da parte della Delegata alle Politiche per gli Anziani , Angela Manzi ed il Primo Cittadino Nello Donnarumma: una particolare attenzione verso gli anziani che si manifesta attraverso una serie di iniziative volte non solo al loro benessere psicofisico ma soprattutto nell’ incentivare la socialità di cui molto spesso hanno bisogno più di ogni altra cosa.

Ecco i requisiti e le modalità di presentazione della domanda

Possono presentare domanda:

– gli anziani residenti/domiciliati/ dimoranti nel Comune di Palma Campania possono presentare istanza per usufruire delle cure termali presso l’HOTEL TERME ROSA PEPE di Contursi Terme (SA), con trasporto gratuito con bus turistico da e per Palma Campania, per 12 giorni, nel mese di settembre/ottobre 2022;

– saranno accolte le prime 53 istanze secondo l’ordine cronologico di presentazione.

Le cure termali in convenzione con il S.S.N. sono le seguenti:

– BAGNI E FANGHI PER ARTROSI OPPURE REUMATISMI

EXARTICOLARI

– BAGNI PER ARTROSI OPPURE REUMATISMI EXARTICOLARI

– AEROSOL ED INALAZIONI PER BRONCHITE CRONICA OPPURE PER SINUSITE CRONICA

Il periodo di cura sarà articolato su 12 giorni consecutivi, escluse le domeniche, presso il suddetto stabilimento termale, nel mese di settembre/ottobre 2022.

Il modello di domanda è scaricabile dal sito istituzionale dell’Ente www.comune.palmacampania.na.it o disponibile presso l’Ufficio Servizi Sociali, sito in Via Municipio n. 74, nei giorni e negli orari di apertura al pubblico.

Le domande, da compilarsi esclusivamente sul modello predisposto, dovranno essere presentate presso l’ufficio Protocollo o trasmesse al seguente indirizzo mail: protocollo@pec. comunepalmacampania.it , entro e non oltre il 7 SETTEMBRE 2022 alle ore 12.00.

Si precisa che l’attivazione dell’iniziativa è subordinata al raggiungimento di un numero minimo di 40 partecipanti.