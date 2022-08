Pagamento pensioni di settembre, ci sono gli aumenti – IL CALENDARIO

A settembre 2022, l’INPS conferma con il nuovo calendario pensioni i primi pagamenti dal 1 settembre. Le pensioni del mese di settembre 2022 saranno senza anticipo infatti, aprile 2022 è stato il primo mese senza anticipo a partire da aprile 2020 quando Governo, Poste e Protezione civile avevano anticipato i pagamenti. Poste Italiane continuerà a pagare in base al cognome ma senza anticipo che è terminato con lo stato di emergenza Covid. La data di pagamento dell’assegno pensioni INPS di settembre, quando ci saranno gli accrediti delle pensioni con gli aumenti, sarà a partire dal primo giorno bancabile di settembre.

Il calendario INPS torna alla normalità accreditando le pensioni in banca e poste il primo giorno bancabile del mese, per evitare assembramenti il ritiro in posta non è anticipato ma resta scaglionato in base alla prima lettera del cognome. Vediamo il calendario pagamenti Inps e date di accredito mese per mese delle pensioni, in primis il pagamento delle pensioni di settembre 2022 con tutte le ultime novità.

I pensionati che ricevono il pagamento della pensione in banca nel mese di settembre, ricevono l’importo accreditato sul proprio conto corrente bancario dal giorno 1 settembre 2022.

Allo stesso modo, tutti i pensionati titolari di un conto BancoPosta o Postepay Evolution, oppure di un semplice libretto di risparmio potranno ritirare la pensione dai primi giorni di settembre.

Poste Italiane in una nota precisa che continuerà a pagare le pensioni in base alla prima lettera del cognome anche dopo la fine dello stato di emergenza sanitaria. Non si sa se in futuro si sceglierà di reintrodurre il pagamento anticipato.

Calendario Pagamento pensioni INPS di settembre 2022

I pagamenti delle pensioni di settembre 2022 saranno anticipati? Finora si sono resi necessari pagamenti anticipati per scaglionare l’ingresso presso Poste Italiane e limitare il rischio contagio; il pagamento in anticipo è stato utile per evitare gli assembramenti davanti agli uffici postali e per alcuni anziani è risultato più comodo ritirare la pensione in base al cognome perché c’è meno fila. I pagamenti delle pensioni INPS di settembre 2022 però non saranno anticipati nel calendario INPS 2022 proprio come aprile 2022, il primo mese da inizio pandemia che ha visto il ritiro della pensione in Posta senza anticipo.

Il pagamento delle pensioni di settembre 2022 non sarà in anticipo presso gli uffici postali come i mesi precedenti. Infatti, si potrà ritirare la pensione a partire dal 1 settembre, cioè dal primo giorno bancabile del mese di settembre 2022. Il ritiro delle pensioni continuerà ad avvenire secondo un calendario basato sul cognome dei pensionati e va in ordine alfabetico: le date e le lettere del cognome sono da verificare con il nuovo calendario pensioni INPS. Nonostante tutto, Poste Italiane si riserva il diritto di anticipare o meno il ritiro delle pensioni a prescindere da previsioni e richieste.

In attesa di annunci ufficiali riguardo il calendario pensioni, vediamo come sarà il calendario pagamenti di settembre senza anticipo se avverrà con ritiro scaglionato:

PENSIONI settembre 2022 – Ritiro in base al cognome:

A – B ritiro pensione il giorno giovedì 1 settembre ;

ritiro pensione il giorno ; C – D ritiro pensione il giorno venerdì 2 settembre ;

ritiro pensione il giorno ; E – K ritiro pensione il giorno sabato mattina 4 settembre ;

ritiro pensione il giorno ; L – O ritiro pensione il giorno lunedì 6 settembre ;

ritiro pensione il giorno ; P – R ritiro pensione il giorno martedì 7 settembre ;

ritiro pensione il giorno ; S – Z ritiro pensione il giorno mercoledì 8 settembre.

fonte adirai.it