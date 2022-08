Scoperta choc in Irpinia. Potrebbero essere ossa di almeno due persone quelle rinvenute ieri pomeriggio in un terreno abbandonato di Venticano, all’interno di un bidone di plastica. L’uomo che ha fatto la macabra scoperta ha subito avvisato i carabinieri. Sul posto sono subito intervenuti i militari della stazione locale e della compagnia di Mirabella Eclano che hanno effettuato un sopralluogo. Quanto rinvenuto è stato sottoposto a sequestro. Accertamenti in corso da parte dei carabinieri che stanno investigando a trecentosessanta gradi.

Sempre in Irpinia una rissa tra famiglie rom è scoppiata nel quartiere popolare di contrada Quattrograna ad Avellino. Nel corso della zuffa è stata esploso anche un colpo di pistola. Si tratta di una scacciacani, che poi è stata ritrovata dagli agenti della polizia intervenuti sul posto. Danneggiata anche una vettura. Ancora poco chiari i motivi alla base della lite. Paura tra i residenti della zona che hanno allertato gli agenti della Questura del capoluogo irpino. Indagini in corso finalizzate a individuare i responsabili di quanto accaduto.