Ora è ufficiale, c’è il Bonus dell’Inps da 946 euro per le famiglie

L’INPS eroga tanti aiuti e certamente non eroga solo le pensioni di anzianità Sarebbe sbagliato chiede credere che l’Inps vada ad erogare soltanto le pensioni di anzianità perché in realtà gli aiuti messi in campo da questo ente sono veramente tantissimi. Quindi questo nuovo assegno da 946,80 euro sicuramente si pone come uno degli aiuti più ricchi e più importanti erogati dall’INPS.

Un bonus davvero ricco

In questo periodo le famiglie hanno sempre più difficoltà ad andare avanti perché gli stipendi sono sempre più poveri e sempre più precari e le spese di tutti i giorni aumentano continuamente.

È stata prima la pandemia di covid e adesso anche la guerra e l’inflazione a mettere sempre più in difficoltà le famiglie italiane. Anche la benzina aumenta di prezzo e lo stesso fanno le bollette. Per tante famiglie la situazione diventa estremamente precaria. Quindi l’INPS arriva con questo nuovo aiuto per aiutare proprio i più fragili.

Un aiuto prezioso per chi ha bisogno

Questo aiuto è focalizzato proprio su chi sia coperto dalla legge 104. Infatti chi è coperto dalla legge 104 riceve tutta una serie di aiuti. Infatti quando si viene tutelati della legge 104 la vita sicuramente migliora perché si ricevono ausili per la vita di tutti i giorni. Uno di quelli più importanti è proprio l’assegno di accompagnamento. L’assegno di accompagnamento vale ben 525,17 euro. Sicuramente una cifra importante perché viene erogata ogni mese a chi ne abbia bisogno. Ma c’è una categoria che può arrivare ad avere più di 900 euro al mese di assegno di accompagnamento. Questa categoria è quella dei ciechi assoluti e degli invalidi mutilati.

Ecco come ottenere questo aiuto e gli altri

Sono proprio queste due categorie che ricevono un aiuto fortissimo per l’assegno di accompagnamento. La motivazione è facilmente intuibile: chi sia in questa condizione particolarmente precaria ha bisogno di un accompagnamento costante perché altrimenti non solo non riuscirebbe a svolgere le attività di tutti i giorni ma potrebbe addirittura essere a rischio. Quindi se si rientra in queste due specifiche categorie individuate proprio dalla legge ecco che si potrà ricevere l’assegno di accompagnamento più ricco e più pesante. Decisamente si tratta di un aiuto etico ed importante. Ad ogni modo anche chi non rientra in queste due particolarissime categorie riceve comunque dalla legge 104 tutta una serie di importanti aiuti. Spesso anche a livello locale ci sono aiuti aggiuntivi.

fonte ilovetrading.it