Nuovo Bonus da 1000 euro: domande fino al 16 settembre

Ci sarà un nuovo bonus dal valore di 1000 euro se si presenta domanda dal 16 settembre: scopriamo chi saranno i fortunati Il governo sembra esserci in questa nuova crisi economica che sta colpendo il paese. Tra poco però ci saranno le elezioni elettorali e potrebbe cambiare tutto. Fino ad oggi però l’aiuto dello stato è stato evidente e non sono mancati incentivi e indennizzi per aiutare alle persone che ne hanno maggiore bisogno. Sono molti infatti gli italiani che non riescono a sostenere tutte le spese per vivere. Questo è dovuto soprattutto all’inflazione che è arrivata a percentuali preoccupanti.

Rincari carburante

Ad essere soggetti a rincari è stato soprattutto il carburante, e questo ha causato anche un esorbitante aumento del prezzo dei voli. Per ottemperare a questi disagi sono stati stanziati milioni di euro sotto forma di bonus per aiutare chi fosse in difficoltà. Oltre al reddito di cittadinanza per aiutare soprattutto chi non ha un’occupazione, ci sono stati diversi bonus. Tra questi, il bonus da 200 euro caricato in busta paga a tutti i lavoratori e i pensionati che hanno dimostrato di avere un ISEE basso. Ma non è finita: sembra infatti che ci sarà un nuovo bonus ma bisogna affrettarsi perché la domanda può essere fatta dal 16 settembre in poi.

1000 euro di bonus: ecco chi potrà beneficiarne

Questo bonus, a differenza degli altri, non tiene conto dell’Isee. Ovviamente non tutti possono beneficiarne e bisogna rispettare dei requisiti. Dal momento che non va in base alla propria situazione economica, tutti possono richiederlo e riguarda la mobilità sostenibile. Una serie di benefici e agevolazioni che spingono i cittadini ad acquistare veicoli sostenibili, ovvero “green” quindi biciclette a pedalata assistita, utilizzo di mezzi di trasporto pubblico, car e bike sharing. A prendere questa iniziativa è stato il comune di Bologna e lo scopo principale è sia quello di migliorare i servizi offerti dal comune, sia aumentare la domanda dei mezzi sostenibili. Quindi, con questo bonus che equivale a circa 1000 euro si andrà a risparmiare sull’acquisto totale del mezzo a zero impatto ambientale. La domanda per accedere a questo bonus sarà aperta dal 16 settembre. Non tutti però potranno beneficiare di questo bonus e la cernita abbastanza ristretta. Mobility management