Il nuovo bonus da €1000 dell’INPS è già richiedibile. L’istituto Nazionale della Previdenza Sociale mette in campo ben mille euro per i titolari della legge 104. Come sappiamo la legge 104 è un vero e proprio baluardo di civiltà e consente tanti aiuti per i diversamente abili. È proprio l’INPS con la nuova circolare che introduce questo aiuto di €1000 ma la domanda va fatta assolutamente entro il 30 novembre 2022.

Un bonus ricco con una rigida scadenza

Questo bonus di €1000 è riservato ai beneficiari della legge 104 ma che siano anche dei lavoratori.

Questo bonus è uno di quei tanti bonus messi in campo proprio per ristorare gli italiani da tutti i danni causati dalla pandemia di covid. Ma come mai questa agevolazione è legata alla pandemia di covid? Il problema è che nel 2021 tanti lavoratori fragili si sono assentati dal lavoro per più di 180 giorni. Per chi si assenta dal lavoro esiste l’indennità di malattia. Tuttavia se si superano i 180 giorni nell’arco dell’anno l’indennità di malattia viene ad essere corrisposta soltanto fino al 180° giorno e poi non più.

Aiuto legato alla legge 104

Tuttavia l’eccezionalità della pandemia di covid ha spinto il governo a dare una mano a tutti quei lavoratori fragili che si sono assentati dal lavoro per più di 180 giorni ma purtroppo non hanno ricevuto l’indennità di malattia per tutti i giorni successivi al 180°. Quindi se il lavoratore fragile ha superato i 180 giorni di indennità di malattia non si può certo dire che sia colpa sua se poi abbia continuato ad assentarsi durante un periodo così delicato e problematico come quello della pandemia di covid. Quindi proprio ragionando in questo senso lo Stato ha deciso di mettere in campo ben €1000 proprio per ristorare tutti coloro i quali in condizioni di fragilità si siano allontanati per più di 180 giorni dal lavoro ma purtroppo non abbiano ottenuto la giusta indennità.

Come chiederlo e legge di riferimento

È stato proprio l’articolo 1, comma 969, legge n 234 del 2021 a chiarire questo bonus. Ma c’è un doppio vantaggio per questo bonus di €1000. Innanzitutto è cumulabile con altri aiuti dell’INPS e poi è completamente esentasse. I lavoratori fragili che possono ottenere questo bonus sono quelli dell’Agricoltura, quelli dello spettacolo e quelli marittimi. Ma il bonus è riservato anche agli operai dell’Industria e del terziario. La domanda va presentata sul sito dell’Inps autenticandosi con Spid oppure tramite il CAF.

fonte ilovetrading.it