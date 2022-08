La crisi economica ha messo in difficoltà tantissime famiglie che guadagnano sempre lo stesso o addiridura di meno e vedono crescere sempre di più i prezzi. Nonostante diverse agevolazioni previste dal Governo durante il periodo di piena emergenza Covid ma anche in questi mesi, i problemi per molti nuclei familiari non sono diminuiti.

Tra i vari interventi per aiutare famiglie numerose, nel pagamento delle bollette o per le spese dei figli, sono previsti anche per far fronte a una delle spese più grosse per chi non è proprietario della casa in cui vive, l’affitto.

Vediamo più da vicino come funziona questo aiuto. Innanzitutto non potranno usufruirne i cittadini che godono dei benefici del Reddito di cittadinanza.

Bonus affitto, a chi è rivolto

Non potranno fruire dei contributi i titolari del Reddito di cittadinanza. In particolare questi benefici non potranno essere cumulabili con la quota prevista per l’affitto del reddito di cittadinanza. Dunque i Comuni, dopo l’erogazione dei contributi, dovranno informare l’Inps chi sono i beneficiari ai fini della compensazione. Ciò deve avvenire perché l’eventuale erogazione di tali contributi per chi ha il RdC, dovrà essere oggetto di compensazione.

Le risorse vengono assegnate alle Regioni e potranno essere utilizzate in forma coordinata con quelle previste per il Fondo inquilini morosi incolpevoli.

La documentazione da presentare

Il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili con il decreto del 13 luglio ha stabilito quanto spetta alle Regioni per il Bonus affitto 2022. Saranno questa ad attribuire i fondi ai Comuni che predisporranno i bandi per i propri residenti. Inoltre il decreto amplia la platea dei beneficiari poiché la richiesta può provenire da cittadini che hanno un Isee inferiore ai 35mila euro.

È necessario presentare un’autocertificazione in cui dichiarano di aver subito anche a causa dell’emergenza Covid una perdita del proprio reddito Irpef superiore al 25%. Il decreto prevede anche che gli interessati potranno provare la riduzione del reddito anche mediante l’Isee corrente. In alternativa si può mettere a confronto le dichiarazioni fiscali 2022/2021.

