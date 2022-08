Nuovi Bonus da oggi per i bambini – ecco i bandi dell’Inps

Pubblicati i bandi di concorso Inps per ottenere il contributo di iscrizione e frequenza di asili nido e bonus cicogna. Dalle 12 di oggi 1 agosto e fino alle 12 del 31 ottobre è possibile presentare domanda. Ecco chi può fare domanda.

Contributo asili nido

Sono ammessi al concorso i figli o orfani del titolare del diritto che sono stati iscritti ed hanno frequentato un asilo nido nel corso dell’anno educativo 2021/2022 (da settembre 2021 a luglio 2022).

La partecipazione al concorso non è preclusa a coloro che intendano partecipare al concorso “Bonus Cicogna” per i nati o adottati nel corso dell’anno solare 2021. Nel caso di utile collocazione in graduatoria per entrambe le prestazioni, sarà erogato solo il contributo “Bonus Cicogna” 2022 (nati o adottati nel 2021).

bando

Bonus cicogna

Sono ammessi al concorso i figli o orfani del titolare del diritto nati o adottati nel corso dell’anno solare 2021. In caso di adozione assume rilievo la

data del provvedimento dell’Autorità competente che abbia disposto l’adozione stessa nel corso dell’anno solare 2021.

