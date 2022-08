Non rinuncia alla vacanza di Ferragosto: preso sorvegliato speciale di Boscoreale

Il Tribunale di Napoli gli ha imposto la sorveglianza speciale con l’obbligo di soggiorno nel comune di Boscoreale, ma questo non gli ha impedito di organizzare una gita a Ferragosto a Meta di Sorrento. I carabinieri della stazione di Piano di Sorrento lo hanno fermato a pochi metri dal borgo marinaro, in auto con un’altra persona. Si tratta di Aniello Panariello, 39enne di Boscoreale, che è stato arrestato. E’ ora ai domiciliari, in attesa di giudizio.

L’orrore a Caivano

Prima gli insulti, le botte e le minacce alla moglie poi la fuga. Per questi motivi un 40enne di Caivano (Na), già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato dai carabinieri della stazione di Crispano. L’uomo è stato ritrovato sulla via Appia dai militari allertati dalla centrale operativa. Quando, si legge in una nota dell’Arma, “si rende conto di essere tallonato” l’uomo ha buttato via l’arma utilizzata per terrorizzare la compagna. La pistola rinvenuta dai carabinieri è una “Smith & Wesson cal 38 dal tamburo carico, pronta a far fuoco”. Il 40enne è così finito in manette per “maltrattamenti in famiglia e detenzione illegale di armi” ed è in attesa di giudizio.