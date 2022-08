C’e’ una nave militare da guerra, battente bandiera greca e proveniente dalla Turchia, in quarantena a Napoli. La decisione è presa dall’Ufficio di sanita’ marittima, aerea e di frontiera del ministero della Salute. Al momento non sono ancora chiari i motivi, ed e’ in corso una riunione d’urgenza in prefettura potrebbe esserci un focolaio di Covid a bordo. Una ragazza militare greca di 19 anni ricoverata ieri all’Ospedale del Mare e’ deceduta nella notte. Secondo quanto si e’ appreso, la ragazza aveva febbre alta gia’ in navigazione e per questo era ricoverata. Altri due militari sono poi ricoverati in isolamento al Cotugno, con i parametri vitali tenuti costantemente sotto monitoraggio, anche loro positivi al Covid e non in pericolo di vita.

a nave militare greca Prometeus che e’ ancorata davanti al porto di Napoli resta in quarantena e nelle prossime ore tutti i membri dell’equipaggio – 250 persone – saranno sottoposti a tampone covid. Una militare 19enne, ricoverata in gravi condizioni nell’ospedale del Mare di Napoli, e’ morta la scorsa notte: ad un primo tampone covid era risultata negativa, ma un secondo tampone ha dato invece esito positivo. Altri due giovani militari sono ricoverati nell’ospedale Cotugno, in condizioni non gravi, e per loro si attende l’esito del tampone.