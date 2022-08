Il sindaco Gaetano Manfredi ha annunciato oggi in commissione Polizia Locale e Legalita’, presieduta da Pasquale Esposito, la pubblicazione, il prossimo 9 agosto, del bando di assunzione per il Comune di Napoli. Il sindaco ha inoltre illustrato la scelta di predisporre un bando unico che copra il fabbisogno di personale del Comune e della Citta’ Metropolitana, con graduatorie aperte nel prossimo triennio alle quali sara’ possibile attingere. Tre i canali di assunzione previsti: 577 posti per profili ‘D’, dei quali 305 a tempo indeterminato e 199 a tempo determinato per il Comune e 73 per la Citta’ Metropolitana; 762 posti per profili ‘C’, dei quali 596 a tempo indeterminato e 43 a tempo determinato per il Comune e 123 per la Citta’ Metropolitana; 55 i posti per dirigenti.

I profili

Diversi i profili previsti: da quello amministrativo, finanziario, informatico a quello scolastico, sociale – saranno 90 gli assistenti sociali, 70 a tempo determinato e 20 a tempo indeterminato – oltre a piu’ di 200 assunzioni nella Polizia Locale. Per i profili C e D il concorso, gestito dal Formez, sara’ solo per esami e prevedera’ una prova preselettiva, una prova scritta e una orale; il concorso per dirigenti sara’ invece per titoli ed esami, prevedendo una doppia prova scritta e una prova orale. Sara’ possibile candidarsi fino all’8 settembre sulla nuova piattaforma proprietaria del Comune di Napoli, si punta ad assumere i vincitori gia’ dal 1 gennaio 2023.

Oltre a queste prospettive assunzionali, ha spiegato il direttore generale Pasquale Granata, si procedera’ anche con le 250 progressioni verticali per il personale dell’Ente. Grande soddisfazione e’ stata espressa dal presidente Esposito e dai consiglieri intervenuti per gli indirizzi espressi dalla commissione e recepiti dall’amministrazione. Per Rosario Andreozzi (Napoli Solidale Europa Verde) l’accorpamento dei piani assunzionali del Comune e della Citta’ Metropolitana garantira’ maggiore trasparenza e partecipazione.