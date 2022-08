Era caduta in un pozzo profondo oltre quindici metri, una mucca è stata tratta in salvo dai vigili del fuoco. La squadra locale dei caschi rossi è intervenuta a Montella in località Bagno Della Regina. Per il recupero del bovino, pesante quasi cinque quintali, si è reso necessario l’intervento dell’autogru dalla sede centrale di Avellino. Con non poche difficoltà la mucca è stata raggiunta, imbragata e riportata in superfice sana e salva. Una storia a lieto fine, tanto che dopo essere stata ripulita dal fango, la mucca è ritornata da sola al pascolo.

Un altro intervento a lieto fine portato a termine dai caschi rossi di Avellino risale a marzo. Era nel territorio del comune di San Sossio Baronia in contrada Molara. Da oltre 48 ore una mucca di un’azienda agricola del posto era finita in un torrente, e con il fango che si era creato non riusciva più a risalire per far rientro in fattoria.