Moto in sosta vietata in Costiera: scappa e travolge agente

Investito da un motociclista che era stato fermato perche’ trovato in sosta vietata. Tragedia sfiorata a Ravello, con un agente della polizia municipale che ha rischiato grosso ieri durante l’orario di servizio. L’agente, alla richiesta di documenti all’uomo, e’ stato travolto dal conducente della moto che, successivamente, si e’ dileguato tra le strade del borgo costiero. Dopo poco tempo, pero’, si e’ fatto trasportare al Pronto soccorso dell’ospedale di Ravello per un malore improvviso. Qui, e’ stato identificato e denunciato. Per l’agente della polizia municipale invece solo tanta paura, con ferite guaribili in 5 giorni.

A lui e’ andata la solidarieta’ della Csa provinciale: “Non e’ il primo caso di aggressione a Ravello ai danni di un agente della Municipale – ha detto Angelo Rispoli, segretario generale della Csa provinciale – In un borgo visitato da turisti di ogni parte del mondo non si puo’ sapere che esiste solo un agente che senza armi deve provvedere al controllo del territorio. Spero che non si debba intervenire solo quando ci scappera’ il morto. Serve un cambiamento radicale subito”.