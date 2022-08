Un motociclista di 23 anni, di Arzano, è morto ieri sera poco prima delle 23.30 in un incidente stradale a Casavatore. La moto guidata dal giovane, secondo quanto si è appreso dai carabinieri, si è scontrata contro un’auto, in viale Guglielmo Marconi. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Casoria e personale del 118. Il giovane è morto sul colpo.

Le cause dell’incidente sono in corso di accertamento e l’autorità giudiziaria ha disposto il sequestro della salma che si trova per l’autopsia all’obitorio dell’ospedale San Giuliano di Giugliano in Campania.