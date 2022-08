Tragedia a Marina di Camerota, dove una 70enne del posto, Nadia Nalli, è stata trovata senza vita nel suo appartamento, in via G. Lamanna. La donna non rispondeva al telefono da alcuni giorni, ecco perché i carabinieri hanno sfondato la porta della sua abitazione e l’hanno trovata priva di vita. L’anziana, deceduta da almeno 3 giorni, come stabilito dai medici della procura giunti sul posto, l’hanno rinvenuta nel bagno della sua abitazione. Il decesso sarebbe avvenuto per cause naturali. La donna si era trasferita negli ultimi anni da Roma nel Cilento. A dare l’allarme è stata una delle figlie, residente sempre nella Capitale, che, preoccupata per le mancate risposte al telefono della madre, ha avvisato alcuni vicini di casa.

Proprio i vicini, poi, insospettiti anche da un odore nauseabondo che proveniva dalla casa, hanno chiamato i carabinieri. Quindi, l’amara scoperta del corpo senza vita. La salma è affidata ai familiari e trasferita al cimitero in attesa dell’ultimo saluto che avverrà oggi alle 9 presso la cappella del cimitero comunale