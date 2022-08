Misericordia di Poggiomarino, torna “Dona un Sorriso”: ci sarà Biagio Izzo

“Dopo due anni di stop, stiamo per tornare ancora più carichi. Per la tredicesima edizione di Dona Un Sorriso abbiamo in serbo un mare di sorprese”. Ad annunciarlo è la Misericordia di Poggiomarino. La manifestazione, che torna dopo due anni di stop riprenderà quest’anno dal 9 al 10 settembre. E la serata conclusiva sarà con Biagio Izzo a fare da mattatore per la platea dei presenti. Per INFO E PRENOTAZIONI bisogna contattare il numero: +39 351 046 4239.

La due giorni comincerà il 9 settembre. Ci saranno altri eventi e momenti dedicati alla formazione ed ai più piccoli. Naturalmente per lo show finale i posti saranno limitati, dunque bisognerà prenotarsi al più presto.