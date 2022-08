Maxi rissa a Ferragosto ad Acciaroli, il video finisce sul web e diventa virale

«Ritengo vergognose e preoccupanti le immagini pubblicate sui social network relative a una mega rissa che si è scatenata la sera di Ferragosto presso in un noto lido ad Acciaroli. Decine di giovani che si picchiano utilizzando anche bottiglie e suppellettili in una calca inaccettabile». Queste le parole del consigliere regionale di Europa Verde, Francesco Emilio Borrelli, che ha ricevuto diverse segnalazioni in video dell’accaduto.

Tanti i presenti costretti alla fuga dalla degenerazione della rissa e scene di panico diffuso con gli organizzatori incapaci di riportare la situazione alla normalità. «E’ raccapricciante vedere come oramai la movida debba essere sempre caratterizzata da violenza e sopraffazione, spesso innescate per futili motivi. In questo caso, evidentemente, le condizioni di sicurezza molto precarie hanno influito non poco».