Marinaia morta a 19 anni e due colleghi gravissimi: ipotesi tossinfenzioni

Potrebbero essere colpiti da una tossinfezione alimentare per il cibo ingerito in un pub in Tunisia durante una sosta nella navigazione. E’ l’ipotesi per spiegare la morte della donna militare greca di 19 anni ricoverata all’ospedale del Mare di Napoli e morta della notte. I due militari di 21 anni ricoverato al Cotugno, monitorati per sintomi simili a quelli della loro collega deceduta (febbre alta e dolori), sono risultati negativi al Covid e sono in condizioni definite discrete da fonti sanitarie. La salma della donna deceduta, intanto, è sequestrata dall’autorita’ giudiziaria per l’autopsia.

La tossinfezione gastrica potrebbe avere scatenato una reazione violenta sulla giovane militare greca, che era anche positiva al Covid. Le autorita’ sanitarie di Napoli sono intanto in attesa dell’ok dalle autorita della Grecia per poter eseguire i tamponi a bordo della Prometeus, che resta in quarantena al porto di Napoli, dove e’ arrivata dopo essere partita dalla Turchia.