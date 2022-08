Anche a Torre del Greco arriva il divieto di balneazione: con ordinanza del 19 agosto 2022 il sindaco Giovanni Palomba ha interdetto quasi 5 chilometri di costa. Ordinanza arriva dopo i controlli effettuati dall’Arpac che aveva dato esito sfavorevole in alcune aree della costa di Torre del Greco. Quasi 5 chilometri interdetti e attualmente monitorati dall’Arpac : 832 metri individuati nell’area di via Calastro, oltre 2 chilometri nella zona Cimitero dove è nota la spiaggia del Cavaliere, oltre 1 chilometro nell’area Torre di Bassano e un altro chilometro in Litoranea Sud. Lo stessa vale anche dal medesimo periodo a Torre Annunziata.

Ecco una parte del testo dell’ordinanza: “Chiunque non osservi le norme stabilite nella presente ordinanza, salvo che il fatto non costituisca reato e salvo le ulteriori responsabilità derivanti dall’illecito comportamento, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 100 euro a 1.000 euro, ai sensi dell’art.1164, secondo comma, del Codice della Navigazione”.