Manda l’ultimo messaggio all’ex fidanzata: poi si chiude in auto con i fumi del tubo di scarico

Tragedia sfiorata nel primo pomeriggio a Roccaromana, manda l’ultimo messaggio all’ex fidanzata poi tenta il suicidio riempiendo l’auto coi fumi di scarico: salvato in extremis dai Carabinieri. L’uomo avrebbe deciso di farla finita proprio questo pomeriggio in località Statigliano: si tratta di un 32enne originario di Santa Maria Capua Vetere. Il ragazzo è stato ritrovato all’interno della propria auto nel fondo di proprietà della famiglia piena di fumi di scarico

I fatti

La vettura era chiusa e il giovane si trovava all’interno con un tubo che collegava il tubo di scarico all’abitacolo. I carabinieri sono stati allertati dall’ex fidanzata che aveva ricevuto strani messaggi in cui dichiarava la sua decisione di farla finita. Sul posto si sono precipitati i militari che avvicinati all’auto hanno trovato l’uomo privo di sensi. Hanno rotto in fretta il finestrino e riuscendo ad aprire lo sportello, hanno salvato il giovane. Sul luogo sono arrivati anche i sanitari del 118 che lo hanno trasportato in gravi condizioni all’ospedale. Provvidenziale l’intervento dei carabinieri.