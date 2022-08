Maltempo, in pochi minuti allagamenti e disagi in tutta Napoli e provincia

“Temporali e acquazzoni stanno colpendo nuovamente Napoli e la sua provincia e sono bastati pochi minuti di pioggia intensa per creare allagamenti e disagi. A Villaricca una mamma con tre bambini, che passeggiava, è stata colta di sorpresa dal temporale e si è ritrovata su una strada completamente allagata. La donna ha cercato riparo sotto ad un balcone, non potendo proseguire oltre, e fortunatamente una persona che passava di lì in auto li ha soccorsi e portati in salvo. A viale Umberto Maddalena, incrocio asse mediano, la situazione è critica per la viabilità. Le auto sono praticamente ferme e riescono a transitare solo con grandissime difficoltà in quella che una volta era una strada ma ora somiglia decisamente più ad una piscina. Stessa situazione anche poche centinaia di metri più avanti, a Calata Capodichino, strade allagate e traffico paralizzato”. Così il consigliere regionale di Europa Verde, Francesco Emilio Borrelli che ha avuto diverse segnalazioni da parte dei cittadini.

“Questa condizione produce delle conseguenze gravissime sulla viabilità e soprattutto ai mezzi di soccorso. 118, polizia e vigili del fuoco hanno enormi difficoltà a superare gli ingorghi per raggiungere le persone in difficoltà che hanno chiesto un intervento. Ogni volta che piove le strade di Napoli e provincia si trasformano sempre più spesso in un lago. I cambiamenti climatici in atto, la cattiva manutenzione, l’abusivismo e i lavori in alcuni casi fatti male sono un mix tremendo. L’ambiente dovrebbe essere al centro di ogni agenda politica e invece continuiamo ad essere davvero in pochi a combattere in difesa del territorio”.