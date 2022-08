Malore in mare: salvata donna di Scafati in vacanza

Salvata tempestivamente, ieri mattina, una 63enne di Scafati, a Casal Velino. La turista era in acqua quando, improvvisamente, ha cominciato a bere acqua salata. I presenti in spiaggia si sono subito accorti della situazione e hanno dato l’allarme. La donna è, quindi, raggiunta dai bagnini e da alcuni sanitari fuori servizio che si trovavano sull’arenile. Sul posto sono giunti subito anche i sanitari del 118 di Casal Velino e della Misericordia di Ascea. La signora è trasferita in via precauzionale in ospedale, ma cosciente e fuori pericolo.

Ha funzionato in maniera impeccabile la macchina dei soccorsi nonostante le carenze di medici sul territorio e delle guardie mediche estive. In questo contesto, infatti, la presenza dei presidi estivi gioca un ruolo fondamentale in un territorio che in estate vede moltiplicarsi il numero di presenze.