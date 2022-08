Malore in mare, muore uomo di Boscoreale

Un anziano è morto ieri a mare colto da malore. Un uomo di 82 anni residente a Boscoreale è deceduto ieri mattina intorno alle ore 10 mentre faceva il bagno alle Sette Scogliere di Rovigliano, a Torre Annunziata. La notizia è riportata da www.torresette.news. L’anziano è rimasto colto da infarto e, nonostante i soccorsi immediati da parte di alcuni bagnanti, non ce l’ha fatta. Sul posto sono intervenute la polizia municipale, le forze dell’ordine e un’ambulanza del 118 della Misericordia, i cui sanitari non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.

L’uomo, accertata la morte naturale, è finito poi condotto con l’ambulanza in obitorio, dove poi hanno liberato la salma restituendola alla famiglia. Non è avvenuto il sequestro della salma considerato il decesso per chiari motivi legati a un malore.