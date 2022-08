Maxi-sequestro di giocattoli contraffatti nel porto di Napoli. Sono stati i funzionari dell’Ufficio delle Dogane di Napoli 1 a intercettare un container che conteneva giocattoli provenienti dalla Cina e che erano destinati a una società operante in Campania. Il carico era costituito da 5.400 set giocattolo contenenti caffettiere riproducenti il modello Moka Express e da 8.100 set giocattolo contenenti caffettiere riproducenti il modello Mukka Express, entrambi commercializzati dalla Bialetti Industrie S.p.A.

Il perito della società titolare del marchio ha confermato che si trattava di riproduzioni non autorizzate. La merce, 13.500 pezzi, dunque, è finita sequestrata e il legale rappresentante della società importatrice deferito per il reato di contraffazione. Qualora immessa sul mercato, la la spedizione avrebbe generato illeciti profitti per oltre 100.000 euro.