Buone notizie per molte famiglie italiane che hanno diritto in determinati casi ad ottenere un bonus luce e gas da 600 euro. Ecco chi ne ha diritto e come funziona. In arrivo il bonus luce e gas da 600 euro che permetterà a molti di tirare un sospiro di sollievo. Ma come funziona e chi ne ha diritto? Entriamo quindi nei dettagli e vediamo tutto quello che c’è da sapere in merito.

Il 2022 si presenta, senz’ombra di dubbio, come uno di quegli anni che difficilmente riusciremo a dimenticare. Dopo oltre due anni all’insegna del Covid, infatti, ci ritroviamo ancora oggi a dover fare i conti con tutta una serie di eventi che hanno un impatto negativo sulle nostre esistenze, come ad esempio il preoccupante aumento generale dei prezzi.

Un aspetto, quest’ultimo, che non passa di certo inosservato in quanto va a ridurre ulteriormente il nostro potere di acquisto. Proprio in tale ambito, pertanto, interesserà sapere che sono in arrivo buone notizie per molte famiglie italiane che hanno diritto in determinati casi ad ottenere un bonus luce e gas da 600 euro. Ma come funziona e chi ne ha diritto? Entriamo nei dettagli e vediamo tutto quello che c’è da sapere in merito.

Luce e gas, in arrivo bonus da 600 euro: tutto quello che c’è da sapere

Come già detto sono in arrivo buone notizie per molte famiglie italiane che hanno diritto in determinati casi ad ottenere un bonus luce e gas da 600 euro. Ma come funziona e chi ne ha diritto? Ebbene, a tal proposito interesserà sapere che grazie al Decreto Aiuti Bis il governo ha deciso di introdurre la misura in questione a favore dei lavoratori dipendenti alle prese con le difficoltà derivanti, appunto, dal caro energia.

I soggetti interessati, è bene sapere, non devono richiedere tale misura. Questo in quanto è compito del datore di lavoro decidere se erogare o meno tale bonus fino a massimo 600 euro direttamente in busta paga ai propri dipendenti. Ma non solo, è bene sottolineare che si tratta di una misura facoltativa.

La scelta del datore

Questo vuol dire che il datore di lavoro può liberamente decidere se erogare o meno tale bonus luce e gas da 600 euro a favore dei propri dipendenti. Una misura indubbiamente importante, quindi, che se applicata dalla propria azienda consente inevitabilmente di tirare un sospiro un sollievo. Questo a fronte di un preoccupante aumento dei prezzi delle fonti di energia che non passa di certo inosservato.

fonte contocorrenteonline.it