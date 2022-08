Ha minacciato la sua ex con una bottiglia piena di liquido infiammabile e non contento ha seguito la donna fino a casa. A Scampia, quartiere della periferia nord di Napoli, un 30enne, già noto alle forze dell’ordine, è finito arrestato per maltrattamenti in famiglia. Gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale, durante il servizio di controllo del territorio, su disposizione della Centrale Operativa sono intervenuti presso un’abitazione in via Vittorio Parisi per la segnalazione di una lite familiare. I poliziotti, giunti sul posto, sono avvicinati da una donna la quale ha raccontato che, poco prima, il suo ex l’aveva minacciata con una bottiglia di liquido infiammabile per poi allontanarsi; in quei frangenti, l’aggressore si è presentato nell’appartamento ed ha proseguito nel suo atteggiamento minaccioso verso la donna fino a quando lo hanno bloccato.

Gli agenti hanno recuperato nella stessa strada la bottiglia di liquido infiammabile utilizzata poco prima per minacciare la donna che, da diverso tempo, era vittima dei comportamenti violenti dell’uomo.