Rosa Russo Iervolino non è morta, ha “solo un po’ di mal di schiena”. È lei stessa a dirlo a LaPresse e a fermare il tam tam della mattina riguardo la notizia della sua scomparsa. Mentre l’Italia intera inizia a piangere l’ex ministra e sindaca di Napoli, ‘Rosetta’, come la chiamano i familiari, dorme nella sua casa di Roma. A svegliarla “un sacco di telefonate” che le hanno fatto pensare che “fosse successo qualcosa a qualcuno”. Quando ha capito che era stata data per morta, dopo che la polizia aveva fatto visita al portiere del suo palazzo a Roma e che i parenti di Napoli si erano messi in moto per raggiungere la Capitale, si è fatta una risata e si è detta “molto dispiaciuta per aver creato disagio a chi le vuole bene”.Una fake news passata di bocca in bocca, rimbalzata dai siti e dai social, a cui sono seguiti commenti di cordoglio (primi tra tutti quelli di Enzo Amendola e Matteo Salvini).

I figli

“Mia madre è viva, sta bene saluta tutti. Ci sono arrivate un sacco di telefonate ma per fortuna sta bene. Non direi che è uno scherzo di cattivo gusto, spero semplicemente che qualcuno si sia sbagliato”, ha spiegato a LaPresse il figlio Michele. La figlia Francesca invece si affida ai dovuti scongiuri, “napoletanamente facciamo le corna”, scrive sui social. Proprio sui social i post di cordoglio hanno lasciato spazio a corni rossi con l’eloquente didascalia “sciò sciò ciucciuè” e ai numeri del lotto, la quaterna 47 (il morto), 48 (il morto che parla), o 72 (la meraviglia) e 9 (i figli) i numeri più quotati. Per far tacere le chiacchiere è lei stessa a chiedere al nipote Vincenzo di accompagnarla a fare una passeggiata a Piazza della Balduina a Roma. Tra lo stupore dei presenti è voluta tornare a casa “perchè deve leggere i giornali”, che per fortuna non potranno mettere in prima pagina la notizia della sua morte.