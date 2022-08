La frana di Monteforte: salvate 10 persone dal fango

Proseguono le operazioni di soccorso dei Vigili del fuoco a seguito dell’ondata di maltempo che ha interessato parte del territorio regionale campano nel pomeriggio di ieri. Interessate in particolare le province di Avellino, Caserta e Benevento. Ad Avellino svolti dai Vigili del fuoco 80 interventi, 60 a Benevento, 90 a Caserta, per soccorsi a persone, allagamenti e rimozione di oggetti e alberi pericolanti. La situazione più critica è registrata a Monteforte Irpino, in provincia di Avellino, dove una colata di fango e detriti ha invaso il corso principale e alcune vie limitrofe: le squadre dei Vigili del fuoco hanno portato in salvo una decina di persone, tra cui alcuni disabili, rimaste bloccate per il fango all’interno delle proprie abitazioni.

Intanto stop al caldo africano, tanti temporali almeno fino a Ferragosto. Nelle prossime ore una ‘goccia fredda’ dai Balcani provochera’ ancora instabilita’ diffusa al Centro-Sud con acquazzoni tra Basso Lazio e Sicilia, in particolare lungo il versante tirrenico. Secondo il sito www.IlMeteo.it per gran parte di questa settimana e poi, per Ferragosto, arrivera’ la minaccia ‘Fantasma Atlantico’: dopo mesi di assenza, senza una benche’ minima perturbazione oceanica, potrebbe arrivare, proprio nel giorno delle grigliate e dei gavettoni, un fronte perturbato dalla Francia con piogge anche intense ad iniziare dal Nord-Ovest.