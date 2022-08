La Regione Campania ha pubblicato il bando per la ricerca di nuovo personale per Eav. In particolare, saranno selezionate 80 unità (40 macchinisti e 40 capotreni) da collocare a tempo indeterminato. I candidati dovranno possedere un diploma superiore e l’abilitazione alla conduzione del materiale rotabile o, nel caso dei capitreno, l’abilitazione all’accompagnamento dei treni. Le domande di ammissione è scaricabile dal sito di Eav e dovranno pervenire entro e non oltre il giorno 15settembre prossimo. Al momento è prevista la sola valutazione dei titoli presentati ed un colloquio orale. In caso pervengano un elevato numero di domande, si procederà con una prova scritta preselettiva.

Per concorrere nel ruolo di macchinisti bisogna essere in possesso del diploma di scuola media superiore o diploma di istruzione e formazione professionale, Licenza Conduzione Treni e certificato di avvenuta formazione per il conseguimento del certificato complementare conforme a quanto previsto, rilasciato da un’Impresa Ferroviaria o un centro di formazione riconosciuto Ansfisa. Per il profilo di capotreno sono richiesti diploma di scuola media superiore o diploma di istruzione e formazione professionale; abilitazione all’accompagnamento dei treni in corso di validità rilasciata da un’Impresa Ferroviaria oppure un certificato di avvenuta formazione sui contenuti di base previsti per l’attività di sicurezza rilasciato, da un centro di formazione riconosciuto dall’Ansfisa.

La selezione partirà con una eventuale prova preselettiva, necessaria laddove si presentasse un numero elevato di domande. Seguirà un prova orale-colloquio tecnico e motivazionale-attitudinale che, oltre alla verifica del possesso delle competenze trasversali, accerterà le competenze previste dal profilo professionale specialistico, la conoscenza della lingua inglese e altre materie come: regolamento segnali ferroviari; istruzione per il servizio personale di accompagnamento treni; regolamento circolazione treni Rfi e Eav; sistemi di tariffazione; norme per la circolazione dei rotabili; regolamento circolazione ferroviaria.