La carabiniera Sonia salva donna dal suicidio nel Vesuviano: il post del sindaco

“Una Carabiniera di 30 anni, Sonia Cannistraci, siciliana in servizio presso la Stazione di San Giorgio a Cremano, ha distolto una nostra concittadina dal togliersi la vita.

Un gesto eroico, nato dalla capacità del militare di entrare in empatia con la donna, esausta dai maltrattamenti subiti dal compagno. Dopo l’ennesima lite in famiglia infatti, le Forze dell’Ordine sono intervenute e la carabiniera ha notato la nostra concittadina già sul balcone dell’appartamento, con un piede oltre la ringhiera. È a quel punto che ha iniziato a parlarle e ha pronunciato queste parole: “La vita è un bene troppo prezioso per sprecarla con un uomo che ti sta solo umiliando”. Lo ha scritto il sindaco di San Giorgio a Cremano, Giorgio Zinno.