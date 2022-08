Ferragosto di sangue sulle strade italiane. Tragico il bilancio degli incidenti che hanno segnato drammaticamente questi giorni di piena estate iniziati con i 4 giovanissimi morti per il ribaltamento dell’auto in provincia di Treviso. In queste ore, invece, la Polizia stradale e’ a caccia del pirata della strada che a Castel Volturno, in provincia di Caserta, ha investito e ucciso una donna di 34 anni di origine polacca. Stava attraversando la statale Domiziana ed era in compagnia di due amici, quando e’ sbucata una Nissan Micra che l’ha centrata in pieno; il conducente della Nissan ha lasciato l’auto in strada ed e’ fuggito. La 34enne, secondo quanto riferito dagli amici, sotto choc dopo l’incidente, risiedeva a Napoli ed era in vacanza a Castel Volturno.

Peraltro, secondo quanto emerso dai rilievi effettuati sul posto, l’auto pirata non avrebbe dovuto piu’ circolare, essendo risultata rottamata, per cui non vi e’ alcun proprietario. Sono acquisite immagini dalle telecamere di videosorveglianza e le testimonianze degli amici della vittima mentre sono in corso accertamenti sul veicolo.