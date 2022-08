Intanto è Allerta Meteo dalla mezzanotte: rischio nubifragi e fulmini

La Protezione Civile della Regione Campania ha emanato un avviso di criticità meteo per piogge e temporali di colore Giallo valido su tutto il territorio regionale dalla mezzanotte e fino alle 23.59 di domani, giovedì 1 settembre. Si prevedono temporali improvvisi, caratterizzati da rapidità di evoluzione, anche accompagnati da fulmini, grandine e raffiche di vento. Le precipitazioni potrebbero essere anche molto intense. Tra i possibili rischi connessi al quadro meteo previsto, si indicano fenomeni come allagamenti, innalzamento dei livelli idrometrici dei corsi d’acqua, possibili cadute massi e occasionali fenomeni franosi legati a condizioni particolarmente fragili del territorio.

La Protezione Civile della Regione Campania raccomanda agli enti competenti di porre in essere tutte le misure atte a prevenire e contrastare i fenomeni, in linea con i rispettivi Piani comunali. Si raccomanda altresì di prestare attenzione al verde pubblico, per la possibile caduta di rami o alberi nonché alla corretta tenuta delle strutture esposte alle sollecitazioni atmosferiche.