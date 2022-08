Insulta la moglie davanti ai due figli piccoli e la insegue fino alla stazione, perché la donna questa volta decide di denunciarlo dopo l’ennesima aggressione. Lui, però, raggiunge la tenenza a Ercolano, si incolla letteralmente al citofono e tenta in tutti i modi di avvicinarsi alla vittima, continuando con le minacce e spingendo con violenza anche i carabinieri. Colpisce uno di loro anche con un calcio. Quindi, è finito arrestato. Il 40enne deve rispondere di maltrattamenti in famiglia e resistenza a pubblico ufficiale.

Un uomo di 36 anni inoltre è arrestato per stalking dai Carabinieri della Compagnia di Castellammare di Stabia, in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip di Torre Annunziata. Secondo le indagini, coordinate dalla procura oplontina e condotte dai militari della Stazione di Gragnano, l’uomo avrebbe minacciato e molestato in maniera reiterata l’ex compagna attraverso i social network, che l’arrestato avrebbe utilizzato per contattare la vittima sia con account a lui direttamente riconducibili sia attraverso profili fittizi.