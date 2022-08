Una donna di 73 anni è morta e quattro persone sono rimaste ferite. È questo il drammatico bilancio dell’incidente avvenuto nel corso della notte, intorno all’1.40, all’ingresso di Gioia del Colle, nei pressi della Termosud, lungo la via per Santeramo. La vittima è una donna di 73 anni, di Gioia, passeggera di una delle due vetture coinvolte nello schianto. La conducente della stessa auto è stata ricoverata, ed è in prognosi

riservata, al Policlinico di Bari.

Le vittime

La 73enne che ha perso la vita si trovava a bordo di una Ford focus. La vettura si è scontrata, e la dinamica è al vaglio dei carabinieri, con una Fiat Tipo su cui viaggiavano i quatto feriti che sono stati trasportati a sirene spiegate negli ospedali Di Venere e Policlinico di Bari, al Miulli di Acquaviva e al Perinei di Altamura. Sul posto le ambulanze del 118 provenienti da Noci, Altamura, Sammichele e Santeramo. Per liberare i feriti dal groviglio di lamiere sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Putignano.